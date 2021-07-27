الحياة الفطرية يتعامل مع 714 مخالفة في الربع الثاني من 2021

جدة : البلاد

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المخالفات المرصودة إلكترونيًّا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي للربع الثاني من العام 2021م.

وأوضح المركز، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن المركز رصد 747 مخالفة، وتم التعامل مع 714،. فيما استبعدت باقي المخالفات؛ لكونها وقعت خارج المملكة أو تم التعامل معها مسبقًا.