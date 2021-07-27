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الحياة الفطرية يتعامل مع 714 مخالفة في الربع الثاني من 2021

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو الحجة / 1442 هـ      27 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المخالفات المرصودة إلكترونيًّا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي للربع الثاني من العام 2021م.

وأوضح المركز، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن المركز رصد 747 مخالفة، وتم التعامل مع 714،. فيما استبعدت باقي المخالفات؛ لكونها وقعت خارج المملكة أو تم التعامل معها مسبقًا.

كما تصدرت مخالفات الاتجار بالأنواع الفطرية قائمة المخالفات بـ655 مخالفة.

وتم استلام 26 بلاغًا عبر البريد الإلكتروني ومنصة فطري، تم التعامل مع 17 بلاغًا منها، فيما استبعدت البلاغات الأخرى؛ لكونها تقع خارج اختصاص المركز.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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