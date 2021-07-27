الاتفاق يلغي ودية الاتحاد… وباخشوين يوضح

الدمام- حمودالزهراني

ألغيت مباراة فريق الاتفاق الودية مع فريق الاتحاد. التي كان مقررا إقامتها مساء اليوم الثلاثاء. على ملعب كومبيرغ الذي يقع في منتصف طريق. معسكري الفريقين في النمسا. نظراً لسوء أرضية الملعب.

من جانبه، أشار المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتفاق. عمر باخشوين إلى أن قرار إلغاء مباراة الاتفاق مع الاتحاد. جاء لتفادي الإصابات وحماية اللاعبين. بسبب سوء أرضية الملعب المليئة بالحفر، وقال:” تم الاتفاق ابتداء مع الأشقاء بنادي الاتحاد على إقامة المباراة الودية. بحيث تكون في ملعب يقع في منتصف طريق معسكري الفريقين. وقد اختار متعهد نادي الاتحاد ملعب كومبيرغ “. وأضاف:” بعد وصولنا لمقر إقامة المباراة. ومعاينتا الفعلية لأرضية الملعبز وجدنا أن الملعب غير صالح للعب. مما قد يعرض اللاعبين لمخاطر الإصابات. فقدمنا اعتذارنا للأشقاء في نادي الاتحاد عن إقامة المباراة. على هذا الملعب وبالتالي إلغاء اللقاء”.

وفي سياق متصل. نظم لاعبو فريق الاتفاق ممرا شرفيا للمهاجم السويدي روبن كوايسون ترحيباً به.

من جهة أخرى، تحصل نادي الاتفاق على شهادة الكفاءة المالية. نظير وفائه بالتزاماته التعاقدية والمالية. حسب النطاق المحدد من قبل لجنة الكفاءة المالية. للأندية الرياضية بوزارة الرياضة حتى تاريخ 30 أبريل 2021م. وفقاً لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.