احترس من هذه الأطعمة والمشروبات.. تزيد من تداعيات الروماتويد

النصيحة الاهم للحفاظ على الصحة ألا تنناول الأطعمة والمشروبات بشكل عشوائي، فيجب أن بعضها قد يؤدي لمخاطر صحية على الجسم.

خاصة عندما يكون الشخص يعاني من أحد الأمراض.

وهنا نعرض لكم 3 مشروبات تهدد مرضى الروماتويد بمخاطر صحية عند تناولها، وفق موقع ألوان.

هذه الأطعمة تزيد من خطر الإصابة بمرض مزمن

التقرير حذر، من خطورة تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات.

لأنها تزيد من التهاب المفاصل بالنسبة لمرضى الروماتويد، وذلك عندما يكون المريض مصابا بذلك المرض المزمن.

والروماتويد، هو مرض مناعي، يعني أن مناعة الجسم فيها خلل، بحيث أن الأجسام المضادة للجسم تهاجم المفاصل.

ويجب زيارة الطبيب عند الشعور بتلك الأعراض، لمعرفة الإصابة من عدمها بعد إجراء الفحص عليه وإجراء التحليلات اللازمة.

وعند ثبوت الإصابة به يفضل الابتعاد عن تلك المشروبات.

لأنها تزيد من التهاب المفاصل بثلاثة أضعاف الطبيعي، وتمثلث المشروبات في التالي:

– المشروبات الغازية.

– الاشياء الغنية بالفركتوز، والتي تحتوي على شراب الذرة، مثل مبيض القهوة.

– المشروبات المحلاة بالسكر، ويأتي على رأسها التفاح.