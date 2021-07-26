هداية وسيف يحرزان برونزيتين لمصر في أولمبياد طوكيو

جدة- البلاد
توج لاعبا التايكوندو المصريان سيف عيسى، وهداية ملاك. اليوم الاثنين، بميداليتين برونزيتين في التايكوندو بأولمبياد 2020. المقامة في طوكيو.
فقد أحرزت ملاك الميدالية البرونزية لوزن -67 كلغ. بفوزها على الأميركية بايغ ماكفيرسون المصنفة خامسة عالميا 17-6. لتمنح بلادها أولى ميداليتها في أولمبياد طوكيو الصيفي.
وأضافت هداية ملاك الميدالية إلى برونزية -57 كلغ. التي أحرزتها في أولمبياد ريو 2016.
وفي رياضة التايكوندو أيضا. فاز المصري سيف عيسى بالميدالية البرونزية لوزن -80 كلغ. بعد فوزه على النرويجي ريتشارد أندري أورديمان 12-4.
وتعلق مصر آمالا كبيرة على الرياضات القتالية للتتويج بمزيد من الميداليات الأولمبية خاصة في الجودو والكاراتيه والمصارعة.