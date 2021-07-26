الرياضة

هداية وسيف يحرزان برونزيتين لمصر في أولمبياد طوكيو

صحيفة البلادaccess_time17 / ذو الحجة / 1442 هـ      26 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
توج لاعبا التايكوندو المصريان سيف عيسى، وهداية ملاك. اليوم الاثنين، بميداليتين برونزيتين في التايكوندو بأولمبياد 2020. المقامة في طوكيو.

فقد أحرزت ملاك الميدالية البرونزية لوزن -67 كلغ. بفوزها على الأميركية بايغ ماكفيرسون المصنفة خامسة عالميا 17-6. لتمنح بلادها أولى ميداليتها في أولمبياد طوكيو الصيفي.

                                                               

وأضافت هداية ملاك الميدالية إلى برونزية -57 كلغ. التي أحرزتها في أولمبياد ريو 2016.
وفي رياضة التايكوندو أيضا. فاز المصري سيف عيسى بالميدالية البرونزية لوزن -80 كلغ. بعد فوزه على النرويجي ريتشارد أندري أورديمان 12-4.
وتعلق مصر آمالا كبيرة على الرياضات القتالية للتتويج بمزيد من الميداليات الأولمبية خاصة في الجودو والكاراتيه والمصارعة.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *