مليار ريال إيرادات طلبات التوصيل في الربع الأول

جدة – البلاد

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن ارتفاع المتوسط الشهري لقيمة الطلبات عبر تطبيقات التوصيل لتصل إلى مليار ريال في الربع الأول من عام 2021 وبنسبة نمو بلغت 45% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، بينما ارتفع المتوسط الشهري لعدد الطلبات بنسبة 33 % ليصل إلى 9.2 مليون طلب ، مشيرة إلى أن المتوسط الشهري لعمليات الدفع الإلكتروني ارتفع بنسبة 128 % ليصل إلى 8.1 مليون عملية.

كما كشفت الهيئة عن إدراج 4 شركات تطبيقات التوصيل في السوق السعودي خلال الفترة المقبلة​.

وبينت في بيان لها، أنها اتجهت مؤخرا لعقد عدد من ورش العمل مع شركة السوق المالية “تداول” وغيرها من الجهات بهدف تحفيز شركات تطبيقات التوصيل في المملكة على الإدراج في الأسواق المالية والتعريف بمتطلبات الإدراج وبيان المزايا المترتبة على ذلك ، حيث تتوفر بيئة تنظيمية آمنة تضمن حقوق جميع الأطراف وتوفر مناخاً استثمارياً جاذباً يتسم بالحيوية والاستدامة منذ توليها تنظيم قطاع البريد في النصف الثاني من عام 2019.

وتواصل الهيئة خططها لتوطين تطبيقات التوصيل، التي تهدف إلى تحفيز المواطنين على الانضمام إلى سوق تطبيقات التوصيل في المملكة لاستثمار الطلب المتزايد على الخدمة وتنويع مصادر الدخل.

وتأتي الحملة بالتعاون بين هيئة الاتصالات مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبنك التنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وتطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الاتصالات.

وتستهدف الحملة تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في العمليات التشغيلية للقطاع والذي يتسم بالحيوية والتنافسية العالية؛ حيث تشير الإحصاءات إلى بلوغ إجمالي الطلبات خلال الربع الأول من العام 2021 أكثر من 28 مليون طلب”.