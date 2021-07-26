فطيرة البطاطس باللحم والخضروات

إذا كنتي تفكرين في طبق ملون وغير مكلف فإن فطيرة البطاطس المهروسة المحشوة باللحم والخضروات هي طبقك.

المقادير اللازمة

8 حبات بطاطس

450 جرام بروكلي طازج

كراث

بصلة

2 فص ثوم

طماطم مهروسة

40 مل من الخل الأبيض

باقة أعشاب عطرية (إكليل الجبل ، زعتر )

500 جرام لحم مفروم

زيت الزيتون

ملح

فلفل اسود

125 جرام جبن مبشور

60 جرام زبدة

60 مل من الحليب

2 جزر وسط

125 جرام من الجزر الصغير المطبوخ مسبقاً

طريقة العمل

نضع البطاطس مع الماء والملح في قدر حتي تنضج وتسلق

نضع 2 أو 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون في وعاء مع الثوم المفروم ونتركه لبضع ثوان وبمجرد أن يتحول لونه نضيف البصل المفروم ونتركه لمدة 2 أو 3 دقائق مع التحريك

نضيف الكراث المفروم ونرش الملح والفلفل ونترك بضع دقائق حتى ينضج جيدا

نضيف الخل ونترك بضع ثوان حتى يتبخر الخل

ثم نضيف الجزر المفروم ونحرك ونضيف الطماطم المهروسة ونضيف اللحم ونرش الملح والفلفل الأسود

نضيف البروكلي المقطع ونرش الملح

ثم نضيف مجموعة الأعشاب العطرية ونضع الغطاء على النار ونطهو لمدة 5 إلى 7 دقائق

يضاف الجزر الصغير المقطع إلى شرائح والجبن ويمزج

صفي البطاطس وأضيفي إليها القليل من الزبدة والقليل من الحليب الساخن واهرسيها بالشوكة حتى تنضج البطاطس بالكامل

نسكب نصف هريس البطاطس في القالب

ثم نضع كل الحشوة داخلها

اسكبي باقي الهريس في كيس معجنات مع فوهة أو بدونها ووزعي باقي البوريه فوق الحشوة

تغطي بالجبن وتوضع بالفرن حتي تصبح ذهبية اللون

ثم تخرج لتبرد قليلاً وتقدم