طريقة عمل كيك بانوفي

أفضل حلوى أمريكية شهيرة وهي كيكة إسفنجية رطبة تحتوي على الموز وصوص الدولسي دي ليتش والشوكولاتة
المقادير اللازمة
350 غرام من السكر العادي
200 جرام زبدة كريمية
450 غرام من دقيق المعجنات
10 جم بيكينج بودر
5 غرام بيكربونات الصوديوم
قليل من الملح
4 بيضات
1 ملعقة صغيرة فانيليا
قشر الليمون
1 زبادي يوناني غير محلى (120 جم)
300 جرام من هريس الموز الناضج جدًا
للجاناش
90 جرام كريمة + 90 جرام شوكولاتة داكنة + 1 ملعقة صغيرة عسل + 20 جرام زبدة
للتزيين
صوص دولسي دي ليتش
شرائح موز
طريقة العمل
قومي بتشغيل الفرن مسبقًا 180 درجة
ينخل الدقيق مع الملح وصودا الخبز والبينيكج بودر
يدهن قالب بالزبدة ثم يرش بالدقيق ويزال الفائض منه
اخلطي السكر مع الزبدة وقشر الليمون والفانيليا
استمر في الخفق مع اضافة البيض واحدًا تلو الآخر دون دمج البيض التالي حتى يتم دمج البيض السابق تمامًا
نضيف الزبادي وهريس الموز واستمري في الخفق
قومي بخفض السرعة وأضيفي الدقيق المنخول ثلاث مرات واخلطي برفق حتي يتجانس
صبي الخليط في القالب
وضعي القالب في الفرن واخبزيه لمدة 15 دقيقة
ثم اخفضي درجة الحرارة إلى 170 درجة واخبزيها لمدة 45 دقيقة أخرى
أخرج القالب من الفرن واتركيه يبرد تمامًا
الجاناش
ضعي الكريمة على النار في قدر مع العسل واتركيها حتى الغليان
أضيفي الشوكولاتة المفرومة
انتظري دقيقتين حتى تذوب واخلطيها
بمجرد مزجها جيدًا أضيفي الزبدة وامزجيها
نسكب الشوكولاتة على سطح الكيك بملعقة ونتركها تبرد.
بمجرد أن تبرد الشوكولاتة ، ضعي
في كيس معجنات نصنع زهيرات صغيرة من صوص الدولسي دي ليتش وضعي قطعة من الموز على كل واحدة
وتقدم الكيكة