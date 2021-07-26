طريقة عمل كيك بانوفي

أفضل حلوى أمريكية شهيرة وهي كيكة إسفنجية رطبة تحتوي على الموز وصوص الدولسي دي ليتش والشوكولاتة

المقادير اللازمة

350 غرام من السكر العادي

200 جرام زبدة كريمية

450 غرام من دقيق المعجنات

10 جم بيكينج بودر

5 غرام بيكربونات الصوديوم

قليل من الملح

4 بيضات

1 ملعقة صغيرة فانيليا

قشر الليمون

1 زبادي يوناني غير محلى (120 جم)

300 جرام من هريس الموز الناضج جدًا

للجاناش

90 جرام كريمة + 90 جرام شوكولاتة داكنة + 1 ملعقة صغيرة عسل + 20 جرام زبدة

للتزيين

صوص دولسي دي ليتش

شرائح موز

طريقة العمل

قومي بتشغيل الفرن مسبقًا 180 درجة

ينخل الدقيق مع الملح وصودا الخبز والبينيكج بودر

يدهن قالب بالزبدة ثم يرش بالدقيق ويزال الفائض منه

اخلطي السكر مع الزبدة وقشر الليمون والفانيليا

استمر في الخفق مع اضافة البيض واحدًا تلو الآخر دون دمج البيض التالي حتى يتم دمج البيض السابق تمامًا

نضيف الزبادي وهريس الموز واستمري في الخفق

قومي بخفض السرعة وأضيفي الدقيق المنخول ثلاث مرات واخلطي برفق حتي يتجانس

صبي الخليط في القالب

وضعي القالب في الفرن واخبزيه لمدة 15 دقيقة

ثم اخفضي درجة الحرارة إلى 170 درجة واخبزيها لمدة 45 دقيقة أخرى

أخرج القالب من الفرن واتركيه يبرد تمامًا

الجاناش

ضعي الكريمة على النار في قدر مع العسل واتركيها حتى الغليان

أضيفي الشوكولاتة المفرومة

انتظري دقيقتين حتى تذوب واخلطيها

بمجرد مزجها جيدًا أضيفي الزبدة وامزجيها

نسكب الشوكولاتة على سطح الكيك بملعقة ونتركها تبرد.

بمجرد أن تبرد الشوكولاتة ، ضعي

في كيس معجنات نصنع زهيرات صغيرة من صوص الدولسي دي ليتش وضعي قطعة من الموز على كل واحدة

وتقدم الكيكة