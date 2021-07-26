جوجل تبهر المستخدمين بلعبة جديدة بمناسبة أولمبياد طوكيو.. اعرف تفاصيلها

لا تتوقف شركة جوجل عن ابهار الملايين من المستخدمين خاصة مع كل مناسبة وهنا مناسبة بدء أولمبياد طوكيو 2020 في اليابان.

أولمبياد طوكيو كان من المقرر إقامتها العام الماضي وتأجلت نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19».

وجرى إطلاق لعبة جوجل الجديدة بواسطة Google Doodle.

وهي لعبة تشبه لعبة «الديناصور» الشهيرة التي تتيح للشخص إمكانية لعبها عندما تنقطع خدمة الإنترنت.

لعبة جوجل الجديدة تسمى Doodle Champion Island Games.

يمكن لعبها من خلال الدخول على متصفح «Google – جوجل».

والضغط على شعار جديد أطلقه المتصفح أعلى خانة البحث، وبعدها يمكن الدخول إلى اللعبة.

ما هي لعبة جوجل الجديدة؟

اللعبة بارة عن كائن صغير يتحرك وسط الحقول والمزارع، وتقوم لعبة جوجل الجديدة على تنفيذ العديد من المهمات والمرور من الأبواب المغلقة واستكشاف العديد من المناطق، وبين المرحلة والأخرى يمكن في لعبة جوجل الجديدة أن يلعب الفرد لعبة تنس الطاولة مع كائن غيره.

في لعبة جوجل الجديدة.. ألعاب كثيرة

في مرحلة ما من لعبة جوجل الجديدة، يصبح فيها لديك فريق، بعدها تصبح فكرة اللعبة هي العثور على «أبطال» كل رياضة وتحديهم في ألعاب صغيرة، هؤلاء الأبطال مستوحون من التاريخ الياباني والفلكلور، يتم تقديم الألعاب بمشاهد متحركة ممتعة، عدد الألعاب سبعة ألعاب، بما في ذلك تنس الطاولة والجري والسباحة والتسلق.