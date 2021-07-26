الاتفاق يتغلب على روغاشكا سلاتينا السلوفيني ويواجه الاتحاد

الدمام-حمود الزهراني
تغلب الاتفاق على نظيره فريق روغاشكا سلاتينا السلوفيني. اليوم الاثنين وذلك في المباراة الودية الثانية ضمن إطار برنامج المعسكر الإعدادي. الذي يقيمه الاتفاق في النمسا. تحضيراً للموسم الرياضي الجديد 2021/2022.
سجل هدفي فريق الاتفاق لاعب الوسط أحمد الغامدي في الدقيقة 61 وريان البلوشي بالدقيقة 86. وسيواجه الاتفاق نظيره فريق الاتحاد غدا الثلاثاء. في ثالث وديات الاتفاق بمعسكر النمسا.
وفي سياق متصل. وصل السويدي روبن كوايسون إلى معسكر الاتفاق. حيث خضع إلى راحة على أن ينتظم في التدريبات غدا الثلاثاء.
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