إدانات قوية للإرهاب الحوثي ضد المملكة

عواصم – البلاد

تتوالى المواقف العربية والعالمية المنددة بالإرهاب الحوثي ضد المملكة ، واستنكرت العواصم استمرار استهداف الحوثي للمدنيين والمناطق المدنية وتهديد استقرار المنطقة عبر إطلاق عدد من الطائرات المسيرة باتجاه المناطق الجنوبية وصاروخاً بالستياً تجاه جازان ، وجددت الدول وقوفها وتضامنها التام مع المملكة.

كما استنكر البرلمان العربي قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية ، مؤكدًا أن ميليشيا الحوثي تنظيم إرهابي يدار من طهران لتنفيذ سياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة والعالم.

وأدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان امس إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية ثلاث طائرات مسيرة (مفخخة) وصاروخ باليستي بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية من المملكة، مشيدا بيقظة واحترافية قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها.

وأكد الأمين العام مجددا على إدانة المنظمة لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المدنيين الأبرياء في المملكة، معتبرا ذلك “جرائم حرب” ، مؤكدا وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.