جماهير باريس ترفض التعاقد مع بول بوغبا.. ما القصة؟

عارض بعضٌ من جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي مفاوضات النادي مع لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا.

وعلّق مشجّعون لافتة ضخمة على جدار ملعب حديقة الأمراء الخاص بالنادي، أعلنوا خلالها رفضهم التام لوفادة بوغبا إلى باريس.

كتب المحتجون على اللافتة: “بوغبا، يجب أن تستمع إلى والدتك، فهي لا تريدك هنا، ونحن أيضًا”.

PSG fans put up anti-Paul Pogba banner outside the Parc des Princes as speculation about his possible arrival intensifies: “Pogba you should listen to your mother, she doesn’t want you here. Neither do we!” (RMC) pic.twitter.com/dbe67KtkCu

— Get French Football News (@GFFN) July 24, 2021