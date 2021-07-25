جماهير باريس ترفض التعاقد مع بول بوغبا.. ما القصة؟

عارض بعضٌ من جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي مفاوضات النادي مع لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا.

وعلّق مشجّعون لافتة ضخمة على جدار ملعب حديقة الأمراء الخاص بالنادي، أعلنوا خلالها رفضهم التام لوفادة بوغبا إلى باريس.

كتب المحتجون على اللافتة: “بوغبا، يجب أن تستمع إلى والدتك، فهي لا تريدك هنا، ونحن أيضًا”.

PSG fans put up anti-Paul Pogba banner outside the Parc des Princes as speculation about his possible arrival intensifies: “Pogba you should listen to your mother, she doesn’t want you here. Neither do we!” (RMC) pic.twitter.com/dbe67KtkCu — Get French Football News (@GFFN) July 24, 2021

ربطت يومية “ليكيب” الفرنسية عداء بعض الجماهير لقدوم بوغبا إلى باريس وتصريحات اللاعب عام 2018 بعد كأس العالم.

إذ قال بوغبا لقناة “كانال +” عن إمكانية اللعب لباريس سان جيرمان: “لن ألعب هناك، نحن عائلة نحب مارسيليا، باريس لا يناسبني”.

تتفاوض إدارة النادي الباريسي مع نظيرتها في مانشستر يونايتد حول انتقال محتمل للنجم بول بوغبا رُغم صعوبة الصفقة ماديًا ونظريًا.

كلّف بوغبا خزائن يونايتد 100 مليون يورو عندما تعاقد معه من يوفنتوس الإيطالي صيفية عام 2016، في صفقة سُميّت بصفقة القرن آنذاك.

وبينما تعاقد باريس سان جيرمان مع أشرف حكيمي بقيمة 60 مليون يورو، وجلب جيانلويجي دوناروما وجورجينيو فاينالدوم وسيرخيو راموس بالمجان هذا الصيف، يطمح النادي أيضًا في التعاقد مع بول بوغبا لتكوين فريق الأحلام الذي يخطط له الرئيس ناصر الخليفي للفوز بدوري أبطال أوروبا.

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