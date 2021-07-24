الأولى 1256 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1155 حالة

جدة : البلاد أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، تسجيل 1256 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)،. ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 516949 حالة. وأفاد تقرير الوزارة اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة،. إنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8155 حالة وفاة. وأبانت أنه تم تسجيل 1155 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 497965 حالة،. لافتة إلى أن هناك 10829 حالة نشطة حالياً، من بينها 1385 حالة حرجة.