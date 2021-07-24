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ضبط قائد مركبة وثّق ارتكابه مخالفات مرورية

صحيفة البلادaccess_time15 / ذو الحجة / 1442 هـ      24 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلن مرور العاصمة المقدسة اليوم السبت عن ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي. وهو يرتكب مخالفات مرورية منها: (مخالفة تنظيمات السير، تجاوز السرعة المحددة، سير المركبة بلا لوحات).

وأضاف المرور عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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