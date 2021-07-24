ضبط قائد مركبة وثّق ارتكابه مخالفات مرورية

البلاد : متابعات
أعلن مرور العاصمة المقدسة اليوم السبت عن ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي. وهو يرتكب مخالفات مرورية منها: (مخالفة تنظيمات السير، تجاوز السرعة المحددة، سير المركبة بلا لوحات).
مرور العاصمة المقدسة يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتكب مخالفات مروريةhttps://t.co/HodSwsfImC pic.twitter.com/8XQLdp0vGI
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 24, 2021
وأضاف المرور عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور”.