تونس تهدي العرب أول ميدالية بأولمبياد طوكيو

جدة- البلاد
أهدت تونس العرب أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو 2020. وذلك بعدما أحرز لاعب التايكوندو التونسي محمد خليل الجندوبي. الميدالية الفضية في منافسات التايكوندو وزن 58 كغ لفئة الرجال. بعد خسارته في اللحظات الأخيرة بالمباراة النهائية اليوم السبت.
وقد حقق الجندوبي الميدالية الأولى للعرب. في أولمبياد طوكيو، بعد فوزه بالفضية. إثر هزيمته أمام خصمه الإيطالي فيتو ديلاكيلا في المباراة النهائية اليوم السبت.
وكان الجندوبي متقدما حتى الثواني الأخيرة من اللقاء. عندما قلب ديلاكيلا النتيجة بضربتين متتاليتين. لينتصر بنتيجة 16-12.
وكان الجندوبي قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل. بإقصائه بطل العالم في الرياضة النجم الكوري الجنوبي جون جانغ. في نصف النهائي، في وقت سابق أيضا اليوم السبت.
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