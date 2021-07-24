“تاكاتو” يتوج بأول ذهبية في الجودو لليابان بأولمبياد طوكيو

جدة- علي معيض

فاز اللاعب الياياني ناوهيسا تاكاتو بنهائي الجودو. لوزن 60 كيلوغراما. ليمنح اليابان صاحبة الضيافة أول ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو. اليوم السبت.

حيث تغلب تاكاتو. على التايواني يانغ يونغ وي في النهائي. ليعزز قوة اليابان في هذه الرياضة. التي نشأت بالبلاد.

فيما نال يلدوز سميتوف من كازاخستان. والفرنسي لوكا مكيدزه ميداليتين برونزيتين.

وفي الجودو أيضا. فشلت اليابانية فونا توناكي في تكرار إنجاز مواطنها تاكاتو. واكتفت بفضية الجودو لوزن 48 كغ فئة النساء. وذلك بعدما خسرت أمام الكوسوفية دستريا كراسنيكي. لتحقق الكوسوفية الميدالية الذهبية في تلك الفئة. وهي الذهبية الثانية في تاريخ كوسوفو. بينما ذهبت البرونزية لمنافستين من منغوليا وأوكرانيا.