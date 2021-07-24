المنتخب المصري يسحق البرتغال.. والبحرين تخسر بصعوبة

جدة- البلاد
اكتسح المنتخب المصري لكرة اليد نظيره البرتغالي. فيما خسر منتخب البحرين بصعوبة. أمام السويد، وذلك في افتتاح منافسات كرة اليد. في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، اليوم السبت.وقد حقق المنتخب المصري فوزا مريحا. على نظيره البرتغالي بنتيجة 37-31. ضمن منافسات المجموعة الثانية. ليتصدر المجموعة مؤقتا. وتضم المجموعة أيضا. السويد والدنمارك واليابان والبحرين. بالإضافة لمصر والبرتغال.
وبتجاوز البرتغال “الصعب”. أصبحت مصر قريبة بشكل كبير . من الوصول لربع نهائي البطولة.
وكان المنتخب البحريني قد خسر بصعوبة. أمام السويد بنتيجة 31-32. في افتتاح مباريات المجموعة. في وقت سابق اليوم السبت.
وستواجه مصر منتخب الدنمارك. في المباراة المقبلة يوم الاثنين. بينما ستواجه البحرين منتخب البرتغال.