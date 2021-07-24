القيادة تهنئ رئيس وزراء إثيوبيا بمناسبة إعادة انتخابه

البلاد : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة الدكتور آبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للوزراء في جمهورية إثيوبيا.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته،. ولشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة لدولة الدكتور آبي أحمد علي.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، ولشعب إثيوبيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.