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القيادة تهنئ رئيس وزراء إثيوبيا بمناسبة إعادة انتخابه

صحيفة البلادaccess_time15 / ذو الحجة / 1442 هـ      24 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة الدكتور آبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للوزراء في جمهورية إثيوبيا.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته،. ولشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة لدولة الدكتور آبي أحمد علي.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، ولشعب إثيوبيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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