“إعمار اليمن” يكثّف جهوده لإزاحة تجمعات مياه الأمطار في عدن

عدن : واس
باشر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أعمال سحب وإزاحة تجمعات مياه الأمطار. التي هطلت خلال الأيام الماضية على العاصمة المؤقتة عدن، عبر آلياته ومعداته، بالتعاون مع صندوق النظافة في عدن،. بهدف تسهيل تنقلات أهالي المحافظة ودرء المخاطر البيئية والصحيّة.
وبدأت أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في إزاحة المياه منذ الأيام الثلاثة الماضية في مُختلف مديريات المحافظة عبر مرحلتين، المرحلة الأولى: إزاحة التجمعات في الطرق الرئيسة، فيما تتمثل المرحلة الثانية في إزاحة تجمعات المياه داخل الأحياء السكنية، خلال فترتي عمل صباحية ومسائية.
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار #اليمن يكثّف جهوده لإزاحة تجمعات مياه الأمطار في #عدنhttps://t.co/DpIRmHe4Ox pic.twitter.com/zGlFHgJDLw
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 24, 2021