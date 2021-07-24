أمير منطقة مكة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح حج هذا العام

جدة : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة نجاح حج هذا العام 1442هــ.

وأكد سموه أن نجاح الحج في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا، وقد مَنَّ الله على ضيوف الرحمن بآداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة مع تطبيق الاحترازات الصحية لمنع انتشار العدوى وعدم تسجل أية حالة ولله الحمد ، ويأتي بفضل الله ثم باهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – وتوفير جميع الخدمات وتنفيذ الخطط الخدمية والأمنية، لافتاً إلى أن هذا النجاح يضاف لما تحقق منذ عهد المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – إلى هذا العهد الزاهر الميمون.

وهنأ الأمير خالد الفيصل، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح حج هذا العام.

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة أن ما تحقق من نجاح في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا جاء بفضل الله ثم بفضل التوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين -أمد الله في عمره – ومتابعة واهتمام سمو ولي العهد لتقديم أعلى مستويات الخدمة والحفاظ على ضيوف الرحمن من مخاطر الجائحة ليؤدوا مناسكهم بكل يُسر وطمأنينة.

وأشار سموه إلى أن ذلك يأتي استمرارا لجهود المملكة في كل عام للارتقاء بمنظومة الخدمات والمشاريع في أقدس البقاع.