المحليات

أمانة الشرقية تنفذ 3874 جولة رقابية وتغلق 9 منشآت

صحيفة البلادaccess_time15 / ذو الحجة / 1442 هـ      24 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام : البلاد

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى المبارك 3874 جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 9 منشآت مخالفة، ورصد 156 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، وتطبيق “توكلنا”.

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وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة؛ للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية. ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل مبادرة “ممتثل”،. داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات “940”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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