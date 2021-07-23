وصفات عيد الأضحي.. طريقة عمل قوزي محشي بصل

خروف صغير الحجم
بصل مقطع
جزر مقطع
كرفس مقطع
2 ورق غار
مقادير التتبيلة
ملعقة صغيرة كركم
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
1ملعقة صغيرة هيل ناعم
ملعقة صغيرة دارسين ناعمة
ملعقة صغيرة جنزبيل ناعم
1ملعقة صغيرة مسمار ناعم
ملعقة صغيرة روزمارى ناعم ( إكليل الجبل )
ملح بحسب الرغبة
فلفل أسود بحسب الرغبة
كوب من الروب
كوب من زيت الزيتون
حبة بصل كبيرة مفرومة ناعم
للحشو
3 كيلو من البصل
4 فص هيل
ملعقة كبيرة من السكر الأبيض
4 مسمار قرنفل
4 ورق غار
طريقة العمل
نحضر وعاء يتسع للتبيلة
ونقوم بخلط جميع مقادير التتبيلة معاً فى الوعاء حتى تتجانس جيداً
نقوم بإحضار القوزى
ثم نبدء فى دهنه بالتتبيلة من الداخل جيداً ومن الخارج جيداً حتى يتغطى بالتتبيلة تماماً
نقوم بتحضير الحشوة
نقشر البصل وننظفه جيداً ويغسل بالماء
ثم يقطع شرائح أو جوانح متساوية الحجم
ويخلط البصل بعد تقطيعه مع باقى مكونات الحشو
( السكر – الهيل – القرنفل – ورق الغار )
يتم غلق القوزى بواسطة الأعواد الخشبية لمنع خروج الحشوة منه
ثم نحضر صينية كبيرة تتسع للقوزى
ونقوم بوضع الخضروات المقطعة ( البصل – الجزر – الكرفس – ورق الغار (
ثم نقوم بوضع القوزى فوق الخضروات المقطعة بالصينية
ونقوم بوضع القليل من الماء للصينية
ثم نقوم بتغليف الصينية بورق الفويل
ونضعها بالفرن حتى تمام نضج القوزى
نقوم بإخراج القوزى من الفرن بعد تمام نضجه
مع مراعاة رفع الغطاء الفويل قبل خروجه بقليل حتى نسمح له بالتحمير ويصبح ذهبى اللون
ثم يوضع فى طبق التقديم الرئيسى فوق الأرز العربى بالمكسرات ويقدم ساخن