كيف يمكن تهيئة طفل التوحد لاستيعاب فكرة الأضحية؟

التحدث مع الطفل وإعطاؤه الخلفيه التاريخية والدينيه للذبح.

إعطاءه معلومات عن الأضحيه وأنها تقرب إلي الله سبحانه وتعالى وفداء للإنسان.

تدخل البهجه علي البيوت و الفقراء .

أشراك الطفل في توزيع الاضحية بعد الذبح.

شرح توضيحي للطفل لمعرفة معني الاضحيه في الدين.

السن المناسب لرؤية الأطفال للأضحية هو سن السعى الذي وصل إلية إسماعيل علية السلام عندما رأي والدة إبراهيم علية السلام أنه يذبحه في المنام وفداه الله بذبح عظيم وهذه المرحلة هي الطفولة المتأخره التي تبدأ من سن العاشرة.

ويظل الموضوع متعلق بالقدرات الشخصية لدي الاطفال فبعد التهيئه من قبل الاهل نجد أن هناك أطفال يستطيعون مشاهدة عملية ذبح الاضحيه وأطفال لا يستطيعون وقد يتحسن حالهم بالتدريج وفي هذه الحاله يجب علي الاسرة عدم الضغط علي الطفل لمشاهده ذبح الاضحيه وعدم وصفه بالجبان أو الخواف فهي تعتمد علي القدرات الشخصية لدي كل طفل.