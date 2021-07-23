فيديو: شاهد حفل افتتاح أولمبياد طوكيو الصيفية 2020

أقيم اليوم الجمعة حفل افتتاح أولمبياد طوكيو الصيفية 2020 في الملعب الوطني بالعاصمة اليابانية “طوكيو” وسط زخم إعلامي هائل.

وشارك في الافتتاح الإمبراطور الياباني ناروهيتو الذي أصبح ثالث أفراد العائلة الحاكمة ترأسًا لحفل افتتاح الأولمبياد عبر التاريخ.

اقتصر حضور الحفل على مسئولي الوفود الأجنبية المشاركة، ومنعت الجماهير اليابانية من حضور الافتتاح بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا.

وبدا الحفل -الذي حضره ألف شخص- برياضية تقف في منتصف الملعب تمد يدها إلى الأرض لتخرج بذرة، تبعها ألعاب نارية وأشكال هندسية متداخلة.

تم تخصيص دقيقة صمت حدادًا على أرواح ضحايا فيروس كورونا، كما حمل الحفل عدة رسائل وشعارات على تكاتف العالم ضد المرض المتفشي.

شاهد حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

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