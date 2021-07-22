الرياضة

الفتح يواجه جيرموت المجري في ثالث ودياته بالنمسا

صحيفة البلادaccess_time13 / ذو الحجة / 1442 هـ      22 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- حمودالزهراني
يخوض فريق الفتح غدا الجمعة. ثالث مواجهاته الودية في معسكره بمدينة فيرقل في النمسا. حينما يواجه فريق جيرموت سي جيور المجري على ملعب اليكس هاوسن بمدينة سالزبورج غرب النمسا.
من جهة أخرى. اكتفى المدير الفني للفتح. على إقامة حصة تدريبية مسائية بعد إلغاء الحصة الصباحية. التي منح من خلالها السيد “فيريرا ” اللاعبين الفرصة لمتابعة مواجهة منتخبنا السعودي الأولمبي نظيره الإيفواري. ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020 .
وقد أقيمت تدريبات الفترة المسائية على ملعب المدينة الرياضية. بمدينة فيرغل النمساوية. حيث عمد السيد “فيريرا” إلى تكثيف الجوانب التكتيكية. والتركيز على دقة التسليم والاستلام والتسديد المباشر على المرمى.

وقد غادر اللاعب فراس البريكان ظهر أمس إلى طوكيو . بعد استدعائه لتمثيل المنتخب السعودي الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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