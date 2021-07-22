الفتح يواجه جيرموت المجري في ثالث ودياته بالنمسا

الدمام- حمودالزهراني

يخوض فريق الفتح غدا الجمعة. ثالث مواجهاته الودية في معسكره بمدينة فيرقل في النمسا. حينما يواجه فريق جيرموت سي جيور المجري على ملعب اليكس هاوسن بمدينة سالزبورج غرب النمسا.

من جهة أخرى. اكتفى المدير الفني للفتح. على إقامة حصة تدريبية مسائية بعد إلغاء الحصة الصباحية. التي منح من خلالها السيد “فيريرا ” اللاعبين الفرصة لمتابعة مواجهة منتخبنا السعودي الأولمبي نظيره الإيفواري. ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020 .

وقد أقيمت تدريبات الفترة المسائية على ملعب المدينة الرياضية. بمدينة فيرغل النمساوية. حيث عمد السيد “فيريرا” إلى تكثيف الجوانب التكتيكية. والتركيز على دقة التسليم والاستلام والتسديد المباشر على المرمى.

وقد غادر اللاعب فراس البريكان ظهر أمس إلى طوكيو . بعد استدعائه لتمثيل المنتخب السعودي الأولمبي في أولمبياد طوكيو.