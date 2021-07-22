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السديس يُعلن نجاح خطة “رئاسة الحرمين” بكامل محاورها لحج لهذا العام

صحيفة البلادaccess_time13 / ذو الحجة / 1442 هـ      22 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس. عن نجاح وتميز موسم الحج واستثنائيته ونجاح خطة الرئاسة بكامل محاورها لحج لهذا العام.

وقال: عملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة،. لضمان عمليات تفويج منظمة ومدروسة بعناية؛ حفاظًا على سلامة الحجيج،. وقد طبقت البروتوكولات الصحية الموصى بها من قبل وزارة الصحة، كما تابعت عبر فرقٍ ميدانية الالتزام بها.

مؤكداً أن الرئاسة ستباشر عقب انتهاء الموسم استعدادها للمواسم القادمة، مع استمرار عمليات التعقيم المكثفة، وحرصها البالغ لمنع وصول الفايروس إلى الحرمين الشريفين،. كما ستواصل تقديم خدماتها الإرشادية والتوجيهية من دروس ومحاضرات عبر العديد من المنصات التقنية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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