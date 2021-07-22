إعلان تفاصيل جوائز وأشواط مهرجان ولي العهد للهجن

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان سمو ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة. البرنامج التفصيلي لجوائز وأشواط المهرجان الذي ينطلق يوم الأحد ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٢ هـ الموافق 8 أغسطس 2021م. على ميدان الطائف للهجن.
كما كشفت عن مجموع جوائز المهرجان. البالغة 53 مليون ريال كرقم هو الأعلى بين الجوائز الرياضية الأخرى التي يتنافس عليها المئات. من أشهر ملاك الهجن المحلية والدولية على مرحلتين “تمهيدية ونهائية”. حيث يبلغ مجموع أشواطهما 532 شوطاً.
الجدير بالذكر أن اللجنة خصصت مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد -حفظه الله. التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولا على النقاط في الأشواط العامة خلال المهرجان.
من جهة أخرى. دعت اللجنة المنظمة المشاركين، إلى أهمية الالتزام بالشروط العامة للمشاركة. والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي من شأنها المساهمة في إنجاح المهرجان. حيث يحظى المهرجان باهتمام رسمي وجماهيري يشمل كافة أطياف المجتمع التي تحرص على حضور سباقات الهجن. بالإضافة للمنافسات الكبيرة التي شهدها المهرجان في نسختيه الأولى والثانية بين ملاك الهجن الذين يهدفون لإحياء هذا الموروث العريق وتجسيد اهتمام القيادة بالقطاع الرياضي بشكل عام ورياضة الهجن بشكل خاص. كما وفرت اللجنة المنظمة جميع تفاصيل البرنامج التفصيلي للمهرجان، من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/CPCF3
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م