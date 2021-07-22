أمانة العاصمة المقدسة تُتلف 3473 كجم من اللحوم مجهولة المصدر

مكة المكرمة : أحمد الأحمدي

نفذت أمانة العاصمة المقدسة 357 جولة رقابية على المنشآت التجارية. للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية اللازمة وتطبيق البروتوكولات الوقائية المتبعة.

وأوضحت بلدية العزيزية الفرعية أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق مخبز آلي يعمل بدون تصاريح نظامية،. وضبط 17 عاملاً يعملون في أنشطة مختلقة بدون شهادات صحية،. وإزالة حظيرة مواشي مخالفة داخل حي سكني، إلى جانب إتلاف 3473 كجم من اللحوم مجهولة المصدر.

أمانة #العاصمة_المقدسة تنفذ 357 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتصادر 3473 كجم من اللحوم المجهولةhttps://t.co/vqhBClvGzt pic.twitter.com/rLxDUz0bJV — صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 22, 2021

فيما واصلت بلدية الشوقية الفرعية حملاتها الميدانية على الباعة المتجولين ضمن نطاقها الإشرافي،. حيث أسفرت الحملات عن مصادرة 600 كجم من الخضروات والفواكه،. جرى تسليمها بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها لجمعية حفظ النعمة وإتلاف الفاسد منها.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة مواصلة أعمالها الرقابية والتفتيشية خلال هذه الفترة على جميع المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للتأكد من سلامة الغذاء ومواصلة أعمال الإصحاح البيئي،. داعية إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.