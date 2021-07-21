صراع ثلاثي على ضم “هندرسون” قائد ليفربول

جدة- علي معيض
أكدت تقارير أن نادي يوفنتوس الإيطالي. قد انضم للمنافسة المشتعلة على ضم جوردان
هندرسون قائد ليفربول الإنجليزي. خلال الصيف الجاري. ويواجه اللاعب الدولي الإنجليزي. الذي بقي على نهاية عقده عامين. مستقبلًا غير مؤكد في آنفيلد. بعد أن لم يتمكن ممثلوه من الاتفاق على تمديد عقده مع رؤساء النادي.
وأكد موقع سبورت ميل. أن المناقشات انهارت وليس هناك الآن. ما يشير إلى استئناف المفاوضات.
وأثار ذلك انتباه عدد من الأندية الأوروبية الكبرى. التي تراقب موقف هندرسون. وتنتظر الانقضاض عليه. إذا أصبح متاحًا.
ويجد ليفربول نفسه في مأزق. لأنه لا يريد تكرار إخفاق جورجينيو فينالدوم. بعد أن خسر لاعب خط الوسط مجانًا. بعد أن انتهى عقده. وانضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مجانًا.
وكانت تقارير قد أكدت. أن أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان في صراع لضم هندرسون. إذا اختار ليفربول الاستفادة منه هذا الصيف. لكن زعمت صحيفة مترو. أن يوفنتوس انضم للمنافسة على التعاقد مع اللاعب. البالغ من العمر 31 عامًا.
ويعد هندرسون واحدا من خمسة لاعبين فقط. لعبوا 10 مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول. وكان قوة دافعة في النجاح الذي تحقق. خلال عهد يورجن كلوب.
وأصبح مدرب ليفربول. يعتمد على هندرسون كعضو بارز في فريقه. ومن المفهوم أنه حريص على بقائه في النادي.لكن هناك الآن احتمال حقيقي لرحيله. هذا الصيف عقب اهتمام من باريس سان جيرمان وأتلتيكو ويوفنتوس.
ويعد ماوريسيو بوكيتينو. مدرب فريق باريس سان جيرمان. من أشد المعجبين بأسلوب هندرسون القوي. ويريد إضافة المزيد من الديناميكية إلى الفريق. الذي يتم تجميعه للفوز بدوري أبطال أوروبا.
لكن باريس سان جيرمان يواجه منافسة حقيقية. من أتلتيكو مدريد. الذي قد يلجأ إلى مساعدة لويس سواريز. لجذب هندرسون إلى إسبانيا.
ويعتبر النجم الأوروغواياني صديقا مقربا لهندرسون. ويعتقد أن لاعب خط الوسط الإنجليزي. سيستمتع بفرصة اللعب معه مرة أخرى. بعد أن تزاملا لمدة ثلاث سنوات في أنفيلد.
وأوضح كلوب أنه يريد الإبقاء على هندرسون. لأنه يراه كقائد لكنه قد يواجه شبح فقدانه.