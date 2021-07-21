صراع ثلاثي على ضم “هندرسون” قائد ليفربول

يسر مؤسسة البلاد للصحافة و النشر ان تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك ونعلن عن توقف النسخة الورقية مع استمرار الموقع الالكتروني في العمل على مدار الساعة علي ان يكون الإصدار الورقي الأخير لعدد السبت بتاريخ 17-07-2021 الموافق 7-12-1442 هـ ومعاودة الإصدار يوم الاحد الموافق 25-07-2021 الموافق 15-12-1442 هـ