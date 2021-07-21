الرياضة

ريما بنت بندر تتسلم ميدالية عضوية اللجنة الأولمبية الدولية

صحيفة البلادaccess_time12 / ذو الحجة / 1442 هـ      21 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
سلم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ. الأميرة ريما بنت بندر ميدالية عضوية اللجنة. وذلك في ثاني أيام الجلسة الـ138. التي تعقد للمرة الأولى حضوريًا. منذ انتخاب الأميرة ريما لعضويتها في يوليو من العام الماضي.

وقد أعربت الأميرة ريما عن سعادتها بهذا الأمر. مقدمة الشكر إلى قادة المملكة العربية السعودية. على دعمهم لها. مبدية تطلعها إلى العمل على تعزيز القيم الأولمبية.

وتعد الأميرة ريما بنت بندر عضوًا في وفد المملكة في أولمبياد طوكيو 2020م. حيث وصلت أول أمس الاثنين إلى العاصمة اليابانية طوكيو. لحضور دورة الألعاب الأولمبية والمشاركة في اجتماعات اللجنة الأولمبية الدولية. التي تنعقد على هامش هذه الدورة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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