الأولى 1142 إصابة جديدة بكورونا⁩ وتعافي 1024 حالة و 12 وفاة

جدة : البلاد أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، تسجيل 1142 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)،. ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 513,284 حالة. وأفاد تقرير الوزارة اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة،. إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8115 حالة وفاة. وأبانت أنه تم تسجيل 1024 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 494,264 حالة،. لافتة إلى أن هناك 10,905 حالة نشطة حالياً، من بينها 1374 حالة حرجة.