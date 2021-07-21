الفن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز!

مازالت الحالة الصحية للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تثير محبيها، خاصة مع قلة البيانات أو التصريحات التي تخرج من أفراد عائلتها أو من القائمين على علاجها . وفي آخر التطورات كشف الدكتور عادل منسي في تصريح لسكاي نيوز عربية، مدير مستشفى السلام الدولي الذي تتواجد فيه الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز ، إن الحالة الصحية للفنانة تتحسن بفضل الله. وعن ما تم تدواله على مواقع السوشيال ميديا حول دخول الفنانة في غيبوبة، أكد منسي خلال تصريحاته أنها لم تدخل في غيبوبة على الإطلاق كما روج وكتب الكثيرون قائلا ” هذا كلام ليس له أى اساس من الصحة” . وأضاف أيضا ” زيارة الفنانة ياسمين عبد العزيز ممنوعة حتى بعد استقرار حالتها ويتواجد معها بشكل شبه دائم زوجها الفنان أحمد العوضي وأولادها سيف و ياسمين. وعن سبب مرضها ، قال منسي ” أسباب مرضها ليس كما روج البعض ولا أستطيع الكشف عن أكثر من ذلك ، وموعد خروجها من المستشفى بإذن الله خلال فترة قريبة”.