الأولى 1273 إصابة جديدة بكورونا⁩ وتعافي 1091 حالة و 14 وفاة

جدة : البلاد أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 1273 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)،. ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 512,142 حالة. وأفاد تقرير الوزارة اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة،. إنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8103 حالة وفاة. وأبانت أنه تم تسجيل 1091 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 493,240 حالة،. لافتة إلى أن هناك 10,799 حالة نشطة حالياً، من بينها حالة 1380 حرجة.