نجم البريميرليغ متهم في قضية جرائم جنسية ضد الأطفال

أوقفت الشرطة أحد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز المخضرمين الجمعة الماضية، بتهمة ارتكاب جرائم جنسية ضد الأطفال.

وأفاد تقرير الشرطة المبدئي أن اللاعب المتهم ينشط مع فريق إيفرتون، متزوج ويبلغ من العمر 31 عامًا، من دون تسميته.

من جانبه أعلن نادي إيفرتون رسميًا عن إيقاف أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لحين الانتهاء من التحقيقات.

Everton confirmed the suspension of a first team player pending a police investigation https://t.co/LKw4u9r2FD

— FootballJOE (@FootballJOE) July 20, 2021