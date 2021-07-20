نجم البريميرليغ متهم في قضية جرائم جنسية ضد الأطفال

أوقفت الشرطة أحد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز المخضرمين الجمعة الماضية، بتهمة ارتكاب جرائم جنسية ضد الأطفال.

وأفاد تقرير الشرطة المبدئي أن اللاعب المتهم ينشط مع فريق إيفرتون، متزوج ويبلغ من العمر 31 عامًا، من دون تسميته.

من جانبه أعلن نادي إيفرتون رسميًا عن إيقاف أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لحين الانتهاء من التحقيقات.

Everton confirmed the suspension of a first team player pending a police investigation https://t.co/LKw4u9r2FD — FootballJOE (@FootballJOE) July 20, 2021

وقال في بيان رسمي: “يمكننا التأكيد على أننا أوقفنا أحد لاعبي الفريق الأول مؤقتًا، وفي انتظار نتائج تحقيقات الشرطة”.

وخضع اللاعب إلى تحقيق مشدد من قبل الشرطة الإنجليزية فور إلقاء القبض عليه، وتم إطلاق سراحه لاحقًا بكفالة مالية.

يبحث فريق من المحققين حاليًا في القضية، وسيتم استجواب اللاعب مرة أخرى عند ظهور أدلة جديدة.

قضايا الجرائم الجنسية ضد الأطفال تعتبر جريمة كبرى في إنجلترا وقد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 أعوام.

من يكون اللاعب؟

بحسب الصحافة الإنجليزية فإن فريق إيفرتون لديه لاعبين فقط في عمر الـ31، هما جيلفي سيجوردسون وآشلي يونغ.

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