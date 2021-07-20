كيف يمكنك التغلب على اكتئاب العطلات والمناسبات؟ ..خبيرة تجيب

وأوضحت زينال أيضا أن هناك بعض الأطعمة التي تساعد على تحسين الحالة المزاجية ، الاطعمة الغنية بالسيلينيوم مثل المكسرات و المحار والتونة والسلمون والسردين والقمح الكامل مثل الباسلة بالاضافة إلى الدجاج ولحم الضأن، و بذور عباد الشمس الارز البني و الشوفان البيض الفاصوليا و الأطعمة الغنية بحمض الفوليك مثل السبانخ العدس و الخس والبروكلي والملفوف و البرتقال، البنجرالبابايا، و الأطعمة الغنية بفيتامين (د) ، السلمون، صفار البيض، بالاضافة إلى الأطعمة الغنية بالكافيين ولكن باعتدال حيث يفرز الكافيين الدوبامين الضروري لتحسين المزاج.

وأضافت زينال أن الالوان من أكثر العوامل المؤثرة بالايجاب أو السلب فارتداء الملابس الملونة المبهجة من الاصفر والبرتقالي والأخضر والأزرق والوردي ودرجات الاحمر تعطي شعور بالنشاط والسرور والانطلاق والبهجة والراحة والثقة بالنفس والهدوء النفسي كما يفضل لبس اللون الابيض بكثرة لانه يعكس اي طاقات سلبية والابتعاد عن اللون الاسود والألوان الغامقة كالكحلي والبني والرمادي لأنها الوان تساعد على الإحباط وانغلاق الطاقة وتعرض هالة جسم الانسان للاختراق بسهولة وجذب الطاقات السلبية واستبدالها بالالوان المفرحة الزاهية لتعديل المزاج. كما أشارت أن عدم انتظام النوم واختيار الوقت المناسب وعدد ساعات النوم المناسبة يجعل الشخص معرض للتعرض لأمراض نفسية كثيرة حيث أن النوم هو الوقت الذي يعيد الجسم بناء نفسه وتجديد خلاياه بالإضافة لتفريغ الشحنات السلبية المكتسبة طول اليوم وتجديد النفسية وطاقة الجسم وإعادة شحنها. ونوعية النوم أيضا تؤثر فالنوم العميق يفعل موجات الالفا والثيتا والدلتا والتي تصل للإنسان لحالات الاسترخاء والتشافي الذاتي وتحسين المزاج والصحة والقدرات الذهنية.