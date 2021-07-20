صحة و عافية متابعات خطر جديد.. أول حالة وفاة للفيروس القردي في الصين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خبر تسجيل الصين للمرة الأولى منذ اكتشافه أول حالة وفاة بشرية بـ “الفيروس القردي” monky B virus لطبيب بيطري يقيم في بكين. وقد ظهرت الأعراض على الطبيب الذي يبلغ من العمر 53 عاما، والذي يعمل في مؤسسة أبحاث عن الحيوانت ، كانت اعراضا مبكرة من الغثيان والقئ وبعد التدقيق تبين أن هذه الأعراض ظهرت بعد شهر من تشريح اثنين من القرود النافقة في أوائل مارس الماضي. ثم تلقى الطبيب العلاج في مستشفيات عدة بعد التأكد من إصابته، إلا أنه توفى في 27 مايو الماضي، وفق موقع “جلوبال تايمز” . وأوضح الموقع أنه لم تكن هناك إصابات قاتلة بهذا الفيروس أو حتى واضحة سريريا في الصين من قبل، وبالتالي فإن حالة الطبيب البيطري تمثل أول حالة إصابة بشرية. وينتقل الفيروس من خلال الاتصال المباشر وتبادل الإفرازات الجسدية ويبلغ معدل الوفيات من جرائه بين 70% إلى 80%. وأعراضه تتمثل في الإصابة بالحمى والصداع والقئ وعدم الراحة، وتيبس الرقبة والظهر ، وخلل في الجهاز العصبي العضلي وصعوبات في التنفس ومشاكل في الرؤية بالإضافة إلى تشوهات في الأعصاب القحفية. كما قد أعلن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الصين كثفت بعد الحادث مراقبة قرود الماك المختبرية والموظفين العاملين مع القرود . وأعلنت أيضا السلطات أن جميع أفراد عائلة الطبيب الراحل قد أخضعوا لاختبارات للكشف عما إذا كانوا قد تلقوا العدوى منه، إلا أن نتائجهم جاءت جميعها سلبية.