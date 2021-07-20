الفتح يتعادل مع غروزني الروسي

الدمام- حمودالزهراني
تعادل فريق الفتح. مع فريق غروزني الروسي بهدفين لكل منهما. خلال المواجهة الودية التي جمعتهما مساء أمس الاثنين. على ملعب اليكس هاوسن بمدينة سالزبورغ غرب النمسا. وتعتبر المواجهة. الودية الثانية لفريق الفتح. خلال معسكره المقام حالياً بالنمسا. استعداداً للموسم الرياضي 2021-2022م.
وقد افتتح فريق الفتح التسجيل في الدقيقة الخامسة. عن طريق اللاعب مراد باتنا. وأدرك غروزني الروسي التعادل في الدقيقة 22. وفي الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 60. عمد المدير الفني السيد يانييك فيريرا على إشراك 9 لاعبين. لإتاحة فرصة المشاركة لأكبر عدد من اللاعبين.
وفي الدقيقة 74. تمكن اللاعب علي الزقعان من إضافة الهدف الثاني. وقبل صافرة النهاية بخمس دقائق تمكن مهاجم فريق أحمد غروزني. من تعديل النتيجة في الدقيقة 85.
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