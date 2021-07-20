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الأمير خالد الفيصل يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك

صحيفة البلادaccess_time11 / ذو الحجة / 1442 هـ      20 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسأل سموه الله تعالى أن يكتب ما يقدمه خادم الحرمين الشريفين من حرص واهتمام بضيوف الرحمن وتوفير الخدمات لراحتهم والحفاظ على صحتهم في هذه الظروف الاستثنائية في ميزان أعماله – حفظه الله – وأن يوفقه لما فيه خير للوطن والمواطنين ، ويديم عليه الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة.

كما قدم سمو أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه الكريم بموفور الصحة والعافية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وأن يكتب ما يقدمه من حرص واهتمام بسلامة وراحة ضيوف الرحمن في ميزان أعماله وأن يديم على مملكتنا الغالية التقدم والرقي والازدهار.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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