الأمير خالد الفيصل يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك

البلاد : متابعات

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسأل سموه الله تعالى أن يكتب ما يقدمه خادم الحرمين الشريفين من حرص واهتمام بضيوف الرحمن وتوفير الخدمات لراحتهم والحفاظ على صحتهم في هذه الظروف الاستثنائية في ميزان أعماله – حفظه الله – وأن يوفقه لما فيه خير للوطن والمواطنين ، ويديم عليه الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة.

كما قدم سمو أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه الكريم بموفور الصحة والعافية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وأن يكتب ما يقدمه من حرص واهتمام بسلامة وراحة ضيوف الرحمن في ميزان أعماله وأن يديم على مملكتنا الغالية التقدم والرقي والازدهار.