الآسيوي يعلن ملاعب مباريات الأندية السعودية والإيرانية

جدة- علي معيض

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. مساء اليوم الثلاثاء عن الملاعب. التي ستقام عليها مباريات الأندية

السعودية والإيرانية.

في ثمن النهائي بطولة دوري أبطال آسيا. حيث سيلعب نادي الهلال مباراته أمام نادي استقلال طهران الإيراني. على ملعب نادي الوصل بدبي. يوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر القادم.

بينما سيواجه فريق النصر نظيره فريق تراكتور الإيراني. على ملعب حمد بن جاسم. بالعاصمة القطرية الدوحة. يوم الثلاثاء الموافق 14 من الشهر نفسه.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن في مطلع يوليو الجاري. أن مواجهات دوري أبطال آسيا. ستقام من مباراة واحدة. اعتبارا من دور الثمانية حتى نهاية البطولة. بسبب الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة فيروس كوفيد-19.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي كان قد أعلن أمس. إلغاء الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأفضل في العام. الذي كان من المقرر أن يقام في الدوحة. وذلك مراعاة للظروف الراهنة. بسبب تفشي فيروس كورونا.