إعطاء أكثر من 23 مليون جرعة لقاح «كورونا» في السعودية

جدة : البلاد

أوضحت وزارة الصحة أن إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة تخطى حاجز (23,000,000) جرعة حتى الآن، عبر أكثر من 587 مركزاً في مناطق المملكة كافة.

وحثت الوزارة على المبادرة بالتسجيل في تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة،. والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).