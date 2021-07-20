المحليات أمير جازان يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الأضحى المبارك

جازان : البلاد رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أبناء المنطقة كافة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما اللـــَّه – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال سموه بهذه المناسبة: ” أتشرف بأن أرفع التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وهما ينعمان بموفور الصحة والعافية، ليواصلا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي ، ويديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار” . وثمّن سموه عالياً الجهود المكثفة لإنجاح موسم الحج الاستثنائي الثاني، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، ونجاح الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة هذه الجائحة ، داعياً المولى عز وجل أن يزيل هذه الغمة عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع. من جهة أخرى استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، بالمركز الحضاري اليوم، المهنئين بعيد الأضحى المبارك من مدنيين وعسكريين والمشايخ ومنسوبي الإمارة ومحافظي المحافظات‪‪ .‬‬ وبادل سموه الجميع التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها باليمن والخير على الجميع، رافعاً التهنئة الصادقة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان بهذه المناسبة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد حفظهما الله. ونوه سمو أمير منطقة جازان بما تحقق من نجاح متميز لموسم الحج، في ظل الظروف الاستثنائية للعام الثاني بفضل من الله تعالى ثم بما سخرته القيادة الرشيدة من خدمات ورعاية فائقة لضيوف الرحمن، وتهيئة أفضل السبل الصحية والأمنية ، سائلاً الله عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وأن يحفظ ولاة أمرها.