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أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

صحيفة البلادaccess_time11 / ذو الحجة / 1442 هـ      20 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وسأل سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية.

كما قدم سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ،. سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الوطن وأمنه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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