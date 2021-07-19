الأولى حجز الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاح بعد 3 أسابيع من الأولى 1293 إصابة جديدة بكورونا⁩ وتعافي 1453 حالة و 14 وفاة

جدة : البلاد أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثنين)، تسجيل 1293 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)،. ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 510869 حالة. وأفاد تقرير الوزارة اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة،. إنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8089 حالة وفاة. وأبانت أنه تم تسجيل 1453 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 492149 حالة،. لافتة إلى أن هناك 10631 حالة نشطة حالياً، من بينها حالة 1403 حرجة. في الأثناء أعلنت الوزارة أن حجز الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاح بعد 3 أسابيع من الأولى