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حجز الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاح بعد 3 أسابيع من الأولى

1293 إصابة جديدة بكورونا⁩ وتعافي 1453 حالة و 14 وفاة

صحيفة البلادaccess_time10 / ذو الحجة / 1442 هـ      19 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثنين)، تسجيل 1293 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)،. ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 510869 حالة.

وأفاد تقرير الوزارة اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة،. إنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8089 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1453 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 492149 حالة،. لافتة إلى أن هناك 10631  حالة نشطة حالياً، من بينها حالة 1403 حرجة.

في الأثناء أعلنت الوزارة أن حجز الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاح بعد 3 أسابيع من الأولى

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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