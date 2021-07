بعد فاينالدوم.. ليفربول مهدد بفقدان القائد هندرسون

بات نادي ليفربول الإنجليزي مهددًا بفقدان خدمات قائده جوردان هندرسون إثر تعثّر المفاوضات حيال تجديد العقد بين الطرفين في الأسابيع الأخيرة.

يومية “تلغراف” البريطانية زعمت أن الطريق أصبح مسدودًا بين هندرسون وإدارة ليفربول، وأن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا قد يود تجربة جديدة.

ينتهي عقد هندرسون الحالي مع الريدز صيفية 2023، ورغم ذلك بادر المدير مايكل إدواردز بفتح قنوات الاتصال مع وكيل أعماله لتجديد التعاقد.

لكن التقارير الواردة من داخل أروقة ليفربول تفيد بأن الأولوية حاليًا هي تجديد عقود أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك وفابينيو، وليس هندرسون.

This situation with Jordan Henderson and Liverpool is complicated but there is a very real prospect he could leave this summer. Atletico Madrid and Paris St Germain are watching the situation – and waitinghttps://t.co/iJffuSKX7d

— Dominic King (@DominicKing_DM) July 19, 2021