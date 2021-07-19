الرياضة الفارس حمود البادي يتأهل لبطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة والتحمل

جدة- البلاد

تأهل الفارس حمود البادي لبطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة والتحمل. المقرر إقامتها في منتصف سبتمبر المقبل 2021. في إيطاليا لمسافة 120 كم. جاء تأهل البادي بعد اجتيازه أمس للسباق الدولي المصنف بنجمتين لمسافة 120 كم. الذي أقيم في فرنسا. حيث شارك فيه 33 فارسا من عدة دول حول العالم. على أربع مراحل. وبلغت مسافة المرحلة الأولى 39 كم. فيما كانت المرحلة الثانية 30 كم. والمرحلة الثالثة 26 كم. والمرحلة الرابعة 30 كم. يشار إلى أن الفارس حمود البادي. حصل على جائزة بطل موسم القدرة والتحمل 2020 – 2021. المقدمة من الاتحاد السعودي للفروسية. بعد تحقيقه المركز الأول في الترتيب العام للفرسان. من جهته. أكد البادي. أن السباق شهد مراحل صعبة. إلا أنه استطاع التغلب عليها. والتأهل لبطولة العالم. وقال البادي “كان السباق صعبا وحاولت فيه أن أحافظ على جوادي. وأحقق التأهل والحمد الله على تحقيق هذه النتيجة”.