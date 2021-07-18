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21523 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا

صحيفة البلادaccess_time9 / ذو الحجة / 1442 هـ      18 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – واس

أكدت وزارة الداخلية أن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” بلغت (21523) مخالفة. وذلك للفترة من 1 / 12 / 1442هـ حتى 7 / 12 / 1442هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (6812)، تلتها المنطقة الشرقية بـ (3055)، ثم منطقة مكة المكرمة بـ (2516)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (2301)، ومنطقة القصيم بـ (2162)، ومنطقة الجوف بـ (1127)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (722)، ومنطقة حائل بـ (578)، ومنطقة عسير بـ (563)، ومنطقة تبوك بـ (562)، ومنطقة جازان بـ (461)، ومنطقة الباحة بـ (402)، ومنطقة نجران بـ (262).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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