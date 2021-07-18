“مسام” ينتزع 1.581 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

عدن : واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده في حفظ حياة الآلاف من الأبرياء اليمنيين، من خلال مشروع “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والتي زرعتها ميليشيات الحوثي بعشوائية في المناطق السكنية والمدارس والطرقات في مختلف محافظات اليمن.

وتمكّن المشروع خلال الفترة من 10 حتى 16 يوليو 2021م من انتزاع 1.581 لغمًا، تنوعت ما بين 7 ألغام مضادة للأفراد، و 1.013 لغمًا مضادًا للدبابات، و558 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة، ونُزع في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف 315 لغمًا مضادًا للدبابات و89 ذخيرة غير متفجرة، كما نزعت 3 ألغام مضادة للأفراد و26 لغمًا مضادًا للدبابات وعبوة ناسفة واحدة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة نزع الفريق 40 لغمًا مضادًا للدبابات و54 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة.

كما جرى في مديرية المدينة بمحافظة لحج نزع 26 لغمًا مضادًا للدبابات، وتمكن فريق “مسام” من نزع 7 ألغام مضادة للدبابات و61 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المسيمير بلحج، في حين تم نزع 53 لغمًا مضادًا للدبابات و30 ذخيرة غير متفجرة في محافظة مأرب.

وفي محافظة شبوة نجح فريق “مسام” من نزع 91 لغمًا مضادًا للدبابات و17 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عين، و88 لغمًا مضادًا للدبابات و111 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، ونزع 11 لغمًا مضادًا للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة في مديرية بيحان، إضافة إلى نزع 246 لغمًا مضادًا للدبابات و126 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز تمكن الفريق من نزع لغم واحد مضاد للأفراد و7 ألغام مضادة للدبابات و11 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الوازعية، فيما جرى نزع لغم مضاد للأفراد و6 ألغام مضادة للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة في مديرية المخا، إضافة إلى نزع لغم واحد مضاد للأفراد و21 لغمًا مضادًا للدبابات و10 ذخائر غير متفجرة في مديرية موزع، إلى جانب نزع لغم مضاد للأفراد و99 لغمًا مضادًا للدبابات و43 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية ذباب.