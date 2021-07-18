الرياضة عبدالله حامد يتوج ببطولة أروازا للكاراتيه تحت 12 عاما

الدمام- حمودالزهراني

توج لاعب الكاراتيه بنادي العدالة عبدالله حامد. بالمركز الأول على مستوى العالم. فى بطولة كأس أروازا الدولية التي نظمتها النمسا. وجرت عن بعد قبل يومين.

يشار إلى أن البطولة بإشراف مباشر من الاتحاد الدولي للكاراتيه. ولعبت عن بعد. وكان التقييم للحكام من أكثر من دولة. وجرت المباراة النهائية بين لاعب نادي العدالة عبدالله محمد ولاعب من إنجلترا. وحسمها عبدالله حامد بثلاثية نظيفة. علماً أن المدرب محمد عبدالله حامد. هو من أشرف على اللاعب فنياً. ونعيم الشريدة إدارياً.

وقد أعرب اللاعب عبدالله حامد عن بالغ سعادته. لتحقيقه اللقب. مؤكداً أن ذلك لم يأت من فراغ. بل نتيجة جهود كبيرة وتدريبات يومية وتطبيق المطلوب من قبل المدرب.