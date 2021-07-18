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طريقة صباغة الشعر في المنزل بسهولة خلال العيد

امنية رشادaccess_time9 / ذو الحجة / 1442 هـ      18 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

تسعى العديد من السيدات والفتيات في العيد للتغيير من مظهرهم داخل المنزل للاحتفال بأجواء لطيفة في العيد، ومنها صباغة الشعر بلون مميز، وتعتبر طريقة صبغ الشعر في المنزل قبل العيد ، من المهامات السهلة التي يمكن تطبيقها دون الذهاب  أو اللجوء الي مراكز التجميل، كما أن صبغ الشعر في المنزل قد يوفر عليكي المجهود والوقت.

كيف يمكنني أن أصبغ شعري بالمنزل؟

ومن أكثر أسئلة السيدات قبل العيد إزاي أصبغ شعري في البيت، ولذلك يمكنك أن تتابعي طريقة صبغ الشعر في المنزل قبل العيد ، فلن تحتاجي سوي أدوات بسيطة للصبغة لتسهيل العملية وهي :

• علبة الصبغة باللون المفضل لديكي
فرشاة تلوين ووعاء
• مناديل لإزالة المكياج
• مرآة يدوية
• قفازات يمكن التخلص منها خالية من اللاتكس
• مرطب شفاه صلب وشفاف

إذا كان شعرك بطول كتفك او اطول فقد تحتاجي الي كمية مضاعفة من الصبغة لتغطية رأسك بالكامل ، اعتمادًا على سمك الشعر.

قبل الصبغ طبقي اختبار الخصلة يعد أمرًا أساسيًا ، خاصة عند تجربة صبغة جديدة قم بتلوين القليل من الشعر المقصوص أو المخفي ثم انظر إلى النتيجة قبل الالتزام، لتجنب تلطيخ الملابس ، ارتدِ رداءًا قديمًا أو قميصًا بأزرار أمامية  حتى لا تضطر إلى رفع رأسك عندما يحين وقت الشطف .

قم بتغطية الأسطح (الأرضية ، الحوض) بأكياس قمامة أو طبقات من ورق الجرائد يمكنك رميها بعد ذلك بدلاً من الملاءات أو المناشف التي يمكن أن تتشرب وتحتاج إلى الغسيل.

يجب أن تبدأي بوضع صبغة الشعر على الجذور، نظرًا لأنهما هما المكان الذي يحدث فيه إعادة النمو أولاً وأقل جزء من الشعر تالفًا ، فإنهما يحتاجان إلى معظم الألوان ووقت المعالجة.

اتركي لون الشعر يتطور وفقًا لمقدار الوقت المحدد في إرشادات العبوة، ثم قم بتمشيطه على باقي شعرك لتوزيعه بالتساوي وتجنب تأثير لونين.

قم بتقسيم الشعر الي أربعة او ستة أقسام كما يفعل محترفو الصالون (استخدم مشابك الشعر كما تريد إذا كنت ترغب في ذلك) لضمان التغطية الكاملة ثم تابع اللون في المرأة امام الاضاءه الواضحة وعند الوصول الي الدرجة كل ماعليكي هو غسل شعرك جيدا من الصبغة بالبلسم المثبت للون .

omneia rashad

كتب بواسطة

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