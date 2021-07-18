المحليات ضبط مسلخ عشوائي بالعمرة ومصادرة 5 أطنان مواد غذائية فاسدة

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي ضبطت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مسلخاً عشوائياً مخالفاً. يعمل بدون تصريح ضمن نطاق البلدية. تديره عمالة مخالفة للأنظمة. وأوضحت بلدية العمرة ان الفرق الرقابية نفذت جولات ميدانية رصدت خلالها مسلخاُ عشوائياً داخل حوش شعبي. تديره عمالة مخالفة تقوم بذبح المواشي بطرق عشوائية. في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية ولا تتبع وسائل السلامة في الذبح، بالإضافة إلى عدم وجود رخصة لمزاولة النشاط،. مشيرةً إلى ضبط 14 رأساً من الغنم و تسليمها إلى إدارة وحدة الذبح، وجرى على إثر ذلك إغلاق الموقع فوراً. من جانبها واصلت بلدية المسفلة الفرعية حملاتها التفتيشية على الباعة المتجولين في سوق الخالدية العشوائي، الواقع ضمن نطاق البلدية الاشرافي وذلك في إطار جهودها المكثفة لمتابعة كافة المواقع وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على صحة وسلامة الجميع. وأوضحت البلدية أن الحملة أسفرت عن مصادرة 5 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتمثلت المصادرات في لحوم واسماك وخضروات فاسدة، تم تسليم الصالح منها لجمعيه البر لحفظ النعمة، مؤكدةً استمرار الجهود والاهتمام بصحة وسلامة الجميع وتكثيف الحملات الرقابية على المواقع العشوائية.