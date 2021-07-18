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1055 إصابة جديدة بكورونا⁩ وتعافي 1143 حالة و 12 وفاة

صحيفة البلادaccess_time9 / ذو الحجة / 1442 هـ      18 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، تسجيل 1055 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)،. ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 509,576 حالة.

وأفاد تقرير الوزارة اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة،. إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8075 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1143 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 490,696 حالة،. لافتة إلى أن هناك 10,805 حالة نشطة حالياً، من بينها حالة 1420 حرجة.

التقرير اليومي لحالات #كورونا في #المملكة:

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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