1055 إصابة جديدة بكورونا⁩ وتعافي 1143 حالة و 12 وفاة

جدة : البلاد
أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، تسجيل 1055 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)،. ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 509,576 حالة.
وأفاد تقرير الوزارة اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة،. إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8075 حالة وفاة.
وأبانت أنه تم تسجيل 1143 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 490,696 حالة،. لافتة إلى أن هناك 10,805 حالة نشطة حالياً، من بينها حالة 1420 حرجة.
التقرير اليومي لحالات #كورونا في #المملكة:
#عاجل تسجيل 1055 إصابة جديدة بـ #كورونا وتعافي 1143 حالة و 12 وفاةhttps://t.co/LQl31cTBuG pic.twitter.com/03Ear0Ftvt
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) July 18, 2021